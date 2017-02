Omicidio in stazione, sabato il funerale di Giampietro "Jimmy" Piccolo

TREVISO Sarà celebrato sabato prossimo, 25 febbraio, alle 11, presso la chiesa di San Martino Urbano a Treviso, il funerale di Giampietro Piccolo, detto "Jimmy", il clochard italo-etiope di 57 anni che è stato assassinato in un anfratto della stazione di Treviso nella notte del 15 febbraio da William Andres Guizzetti, 33enne di origini cilene che si trova attualmente in carcere con l'accusa di omicidio. Il giovane killer ha negato ogni coinvolgimento con il delitto ma a suo carico le prove raccolte dagli investigatori della squadra mobile non lascerebbero adito a dubbi.