Bancali di aperol e campari rivenduti sottobanco ai bar di Treviso: quattro denunciati

Due cittadini albanesi, G.A di 30 anni e K.E di 42 anni, e due cittadini italiani G.E. e B.F., rispettivamente di 38 e 33 anni, sono stati denunciati dalla polizia, dopo una lunga indagine della squadra mobile di Treviso, per concorso in furto pluriaggravato e continuato. Tra febbraio e settembre 2018, il quartetto ha sottratto a due ditte di bibite merce per un totale di circa 60mila euro.

Le indagini hanno appurato che i quattro magazzinieri e autisti delle ditte derubate, durante le normali operazioni di consegna di materiale, hanno sottratto interi bancali di aperol, campari e birre Heineken per venderli a titolari di bar nella periferia di Treviso. Questi ultimi lucravano sull’ingiusto guadagno derivante dal fatto di proporre alla clientela “spritz” e birre a prezzi estremamente bassi, incrementando notevolmente il loro giro d’affari. L’anomala affluenza di clienti era stata segnalata da numerosi cittadini esasperati dal parcheggio selvaggio dei clienti attratti dai prezzi concorrenziali dell’”Happy Hour”. Gli investigatori della squadra mobile, prendendo spunto dalle continue lamentele dei residenti, sono riusciti a ricostruire i fatti, scoprendo l’illecito giro d’affari dei quattro dipendenti infedeli.