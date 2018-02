Treviso prima in Italia per la gestione del patrimonio immobiliare, il Comune gongola

TREVISO Ancora un primato nazionale per Treviso: questa volta la città si classifica al primo posto in Italia per la gestione virtuosa del patrimonio immobiliare. A dirlo i dati analizzati da Fondazione Etica per il suo rapporto Rating pubblico dei Comuni e pubblicati govedì mattina dal Corriere della Sera. “Evidentemente il lavoro eseguito con serietà porta i suoi frutti - è il commento a caldo del sindaco di Treviso Giovanni Manildo - Quello dell’efficiente gestione degli immobili di proprietà comunale è stato uno dei primi nodi che ci siamo trovati a dover gestire”.

“Abbiamo ereditato una situazione a dir poco disordinata, in cui non vi era alcuna banca dati che raccogliesse tutti i beni immobili e non vi era alcuna regolamentazione nella concessione in uso degli stessi ad associazioni o cittadini - fa sapere l’assessore competente Alessandra Gazzola - Dopo una prima faticosa attività di ricostruzione della situazione esistente, già nel 2015 con una delibera di giunta abbiamo introdotto delle regole chiare e trasparenti per determinare i criteri ed i valori di assegnazione degli immobili che ci hanno consentito una nuova e migliore gestione. Siamo felici - chiude - che il nostro lavoro abbia portato a questi ottimi risultati che ci fanno essere un'eccellenza a livello nazionale di cui tutti i nostri cittadini possono andare fieri”.