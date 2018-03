Tetto in fiamme, notte di paura per i residenti: sul posto i vigili del fuoco

TREVISO Notte di paura per i residenti di un'abitazione di due piani al civico 2 di via Antonio Rosmini a Treviso. Un incendio, divampato attorno alle tre di questa notte, ha interessato il tetto dello stabile, perlopiù composto da travi di legno. A causare le fiammo sarebbe stato il malfunzionamento della canna fumaria. Le squadre dei vigili del fuoco di Treviso hanno lavorato per circa tre ore per poter mettere in sicurezza la struttura. I danni sarebbero molto ingenti.