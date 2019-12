Schianto in tangenziale, camion contro il guard rail: traffico in tilt

Un incidente, fortunatamente senza conseguenze tragiche, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, nel tratto della tangenziale di Treviso del cavalcavia dell'ospedale Ca' Foncello, in direzione di Paese. Un camion, per cause in corso di accertamento, è finito contro il guard rail ed è finito di traverso lungo la carreggiata, bloccando la circolazione. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il traffico in zona è in tilt, con lunghe code e rallentamenti. Sotto choc ma del tutto illeso l'autotrasportatore. Il mezzo pesante avrebbe perso sull'asfalto parte del carburante presente nel serbatoio del veicolo.