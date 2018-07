Beccato senza biglietto sul bus, tenta di rubare la pistola ad una guardia giurata

TREVISO Alle ore 08.30 di domenica i carabinieri di Treviso hanno arrestato un gambiano di 21 anni, senza fissa dimora, per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero, poco prima, si era scagliato contro una guardia giurata, tentando di sottrargli l’arma, che su l’autobus della tratta Jesolo-Treviso era intervenuta in seguito alla contestazione della mancanza del biglietto. Il gambiano, poi, all’arrivo dei carabinieri si è rifiutato di declinare le sue generalità reagendo con spinte contro i militari che lo stavano accompagnando in caserma. Questa mattina alle 12 sarà giudicato dal Tribunale di Treviso con rito direttissimo.