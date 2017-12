Ladri scatenati nel giorno della Vigilia di Natale, Marca sotto assedio

TREVISO Ladri scatenati nella giornata della Vigilia di Natale, a Treviso e in tutta la Marca. Almeno cinque i colpi nel solo Comune di Treviso con la polizia costretta a sopralluoghi nelle zona più disparate della città tra cui via Petrarca, via Manin, via Riccati, viale Luzzatti e in viale Nazioni Unite dove, all'interno di un'abitazione, sono stati asportati vari gioielli in oro e altri preziosi. Qui i malviventi, scardinata una finestra sul retro, sono penetrati all'interno mettendo a soqquadro tutte le stanze da letto (nella foto). Ladri attivissimi anche in provincia. A Roncade, in via Piave, ignoti hanno fatto razzia all'interno di un'agenzia assicurativa, nell'ufficio di un commercialista e di un avvocato. Sempre nella giornata della Vigilia, a Roncade, i ladri hanno messo a segno un furto all'interno del centro anziani che era già stato "visitato" pochi mesi fa.