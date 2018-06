Coppia litiga alla vigilia delle ferie, deve intervenire la polizia

TREVISO Sarebbero dovuti partire il giorno successivo per le vacanze e raggiungere una località marittima del Sud. Lei, una donna di 49 anni, residente a Treviso, non aveva fatto ancora le valigie.

Il suo compagno, residente in provincia di Treviso, è passato da casa sua per portarla fuori a bere un aperitivo, ma la donna si è rifiutata perché non aveva ancora iniziato a preparare i bagagli per la partenza dell’indomani mattina. L’uomo, 38enne, è andato in escandescenze e ha cominciato ad insultarla e a colpirla con schiaffi al volto. Lei ha cercato di difendersi colpendo a sua volta il suo compagno. Ne è nata una lite furibonda tanto che la donna è stata costretta a chiedere aiuto alla polizia. Immediato l’intervento degli operatori che giunti sul posto sono riusciti a sedare gli animi dei due fidanzati. Una volta tornati alla calma, gli agenti hanno contattato il 118 per prestare soccorso alla donna. All’indomani, comunque, la coppia è partita per la vacanza.