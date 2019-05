Morte del sindacalista Zanata, nessuna responsabilità per due medici del Ca' Foncello

Non ci sono responsabilità penali a carico dei due medici dell'ospedale Ca’ Foncello indagati per la morte improvvisa di Lorenzo Zanata, il 71enne ex sindacalista della Cgil trevigiana deceduto lo scorso il 19 novembre nel reparto di Urologia dell’ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il giorno prima della sua morte l’uomo, che era ricoverato per una neoplasia alla vescica, aveva lamentato dolori al petto. Sospettando che si potesse trattare di un infarto era stato contattato il reparto di Cardiologia che aveva però deciso di fissare la visita specialistica solo il giorno successivo. Alla sera Zanata è morto.

A escludere la responsabilità dell'urologio e del cardiologo iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo dal sostituto procuratore Davide Romanelli è la relazione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli, il medico che ha eseguito l’autopsia sul corpo del settantunenne per individuare con certezza le cause del decesso. Nella relazione depositata in Procura nei giorni scorsi si esclude la relazione tra il rinvio di un giorno della visita cardiologica e la morte. Zanata era stato ricoverato qualche giorno prima nel reparto di Urologia del Ca’ Foncello per le complicanze di una malattia oncologica. Il 18 novembre scorso l'anziano aveva lamentato dei dolori al petto. Una sintomatologia che però non è stata giudicata urgente.

Secondo l'esito dell'esame autoptico il decesso non è avvenuto per un infarto ma a causa di complicazione provocate dal tumore. Una visita cardiologica, pur se tempestiva, non avrebbe insomma potuto salvare la vita di Zanata, vittima di una forma di cancro molto aggressiva. A rivolgersi alla magistratura con un esposto erano stati i familiari dell'ex sindacalista, che non si aspettavano una morte così prematura.