Era stato accusato dalla ex, chiesta l'archiviazione per Mirko Lorenzon

La Procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo di indagine a carico di Mirco Lorenzon, ex assessore della Provincia di Treviso, prima come esponente della Lega e poi della lista civica dell'ex presidente Muraro denominata "Razza Piave". A denunciarlo era stata la ex compagna, una 40enne che in passato era stata esponente del centro sinistra a Casale sul Sile e che Lorenzon, indagato per maltrattamenti e lesioni, ha a sua volta denunciato per stalking e nei cui confronti si sta celebrando il processo a Treviso .

"Picchiata selvaggiamente da Mirco Lorenzon". Questo il racconto fatto ad inizio anno dalla donna agli inquirenti, una storia che sarebbe stata suffragata dal referto del pronto soccorso secondo cui la 40enne aveva riportato la frattura di alcune costole e varie ecchimosi alle braccia, allo sterno e alla zona addominale. Tutto sarebbe stato il risultato di diversi episodi di esplosione d'ira da parte di Lorenzon e che, secondo le accuse, sarebbero degenerate in violenza.

Stando al rapporto del personale medico che aveva visitato la 40enne non ci sarebbero stati dubbi: quei segni sul corpo non potevano che essere il risultato di una violenza. L'ex assessore alla caccia e alla protezione civile della Provincia di Treviso si è però sempre difeso sostenendo di non averla mai picchiata e che semmai sarebbe stata la ex compagna a perseguitarlo. Versione che Lorenzon ha ribadito anche stamattina, nel corso dell'udienza a carico della donna, che lui ha denunciato per stalking.