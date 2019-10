Trovato morto in hotel, giovedì l'ultimo saluto a "Maki"

Le esequie di Massimo Borsato (per tutti Maki), il noto scenografo 47enne trovato venerdì scorso esanime in una stanza dell'hotel Treviso di via D'Annunzio, saranno celebrate giovedì 24 ottobre alle 10.30 presso il Tempio di San Nicolò a Treviso. Il corteo funebre partirà alle 10.15 dall'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello. Saranno certamente moltissimi gli amici che non mancheranno all'ultimo saluto per una personalità introversa ma poliedrica con una grande sensibilità artistica, sia nel campo teatrale che in quello musicale.