Meningite, ricoverato un trevigiano di 55 anni

TREVISO La Direzione Sanitaria dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana comunica che da questa mattina (venerdì 17 febbraio) è ricoverato presso l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso un paziente cinquantacinquenne che si è rivelato - in seguito agli esami di laboratorio - affetto da meningite da pneumococco. Il paziente è giunto al Pronto Soccorso del Ca’ Foncello a metà mattina ed in seguito è stata portata a termine la tipizzazione e l’identificazione del ceppo dalla Microbiologia. Ora si trova ricoverato in Terapia intensiva e il quadro clinico è stazionario.

La Direzione conferma, come in altre occasioni, che la meningite da pneumococco a differenza di altri tipi di meningite non dà origine a focolai epidemici. Per questo motivo non richiede nemmeno interventi di profilassi antibiotica sui familiari e i contatti stretti. Si presenta con casi isolati durante tutto l’anno, prevalentemente in inverno e primavera.

“Come Azienda sanitaria continuiamo a garantire il massimo dell’attenzione – sottolinea Francesco Benazzi, Direttore generale -. Il succedersi ravvicinato di alcuni casi in questa stagione, può ricondursi a complicazioni dell’influenza stagionale che quest’anno è stata eccezionalmente aggressiva. Questo è reso attendibile anche dalla presenza del virus dell’influenza nei pazienti, riscontrata grazie a tecniche di biologia molecolare. Stiamo seguendo i casi molto attentamente e i cittadini troveranno da parte nostra ogni giusta e adeguata risposta”.

“Ribadisco – aggiunge Benazzi a fronte dell’apprensione da parte di alcuni - che, per qualsiasi dubbio, il cittadino può rivolgersi tranquillamente anche al proprio medico di famiglia. Come abbiamo detto più volte, I professionisti della medicina generale e della continuità assistenziale, infatti, hanno tutte le competenze necessarie per dare una risposta appropriata. Colgo l’occasione anche per ringraziare i nostri professionisti che negli aspetti clinici così come nelle fasi di laboratorio stanno dimostrando grande efficienza”.