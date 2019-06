Scintille dal freno di un treno, raffica di incendi nei campi sulla Padova-Treviso

Il freno bloccato, per un guasto, di un treno passeggeri ha causato scintille e quindi numerosi incendi nei terreni più vicini alla linea ferroviaria. Ha quasi dell'incredibile quanto è avvenuto in mattinata lungo la tratta Padova-Treviso. Tre almeno i roghi che i vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco stanno spegnendo: a Castelfranco in via del lavoro, ad Istrana in via fratelli bandiera, a Paese in via Lombardia e in altre due zona. Il treno è stato fermato a Treviso e ora sarà sottoposto ai controlli del caso. Interessate dalle fiamme le sterpaglie. Per motivi di sicurezza sono stati fatti rallentare tutti i treni che dovevano percorrere la linea ferroviaria. La situazione è tornata ben presto alla normalità.