Parcheggia in centro con il pass disabili della madre, stangata dai vigili

Ha posteggiato la sua auto, in uno stallo riservato ai disabili, esponendo il pass della madre. La "furbetta" di turno, una donna trevigiana, è stata scoperta e sanzionata dalla polizia locale di Treviso. L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa nel centro storico, a pochi passi dalla chiesa di San Francesco. L'automobilista, smascherata dai vigili, ha cercato di giustificarsi asserendo che la madre, la reale intestataria del pass, si trovava in città: in realtà gli investigatori avevano già accertato che la donna era a decine di km di distanza, a Conegliano, e che quindi quello che la figlia stava compiendo era un utilizzo improprio del tagliando. Purtroppo non un caso isolato, sottolinea la polizia locale (ne vengono purtroppo registrati ogni settimana): per questo motivo i controlli andranno ad essere sempre più serrati. Per la trevigiana scatterà una multa, la decurtazione di due punti sulla patente di guida e il rimborso (cento euro circa) delle spese del carro-attrezzi fatto intervenire sul posto per recuperare l'auto.