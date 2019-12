Non volevano pagare il conto, malmenano cameriere e carabiniere: arrestati

Prima litigano furiosamente con un cameriere perchè non volevano pagare il conto, poi hanno preso a pugni un carabiniere fuori servizio, presente nel locale e intervenuto per calmare gli animi, scatenando una vera e propria rissa. Attimi di grande tensione, nella serata di giovedì, poco dopo le 22.30, all'interno del pub-birreria "Pedavena" di via delle Querce a Treviso. Protagonisti di questo episodio due pregiudicati residenti nell'opitergino, Stanco ed Elvis Levak, di 40 e 28 anni . Entrambi sono stati arrestati dopo l'aggressione e hanno passato la notte in una cella del comando provinciale dell'Arma, in via Cornarotta. A termine del processo per direttissima che si è svolto oggi i due malviventi sono stati condannati a 8 e 6 mesi, con pena sospesa, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in concorso. Il militari, un vicebrigadiere in forza al nucleo radiomobile dei carabinieri di Treviso, è stato trasportato in pronto soccorso dove è stato medicato. La prognosi è di sette giorni per una lesione al labbro.

L'aggressione al cameriere e la rissa

Il 40enne ed il 28enne, dopo aver cenato presso la birreria “Pedavena”, si erano rifiutati di pagare il conto e hanno aggredito, spintonato e schiaffeggiato un cameriere. All’interno del locale erano in quel momento presenti tre militari dell’Arma, liberi dal servizio, i quali notando la scena, sono subito intervenuti per soccorrere il cameriere. Improvvisamente uno dei malviventi ha scagliato un pugno al volto del vicebrigadiere, e ne è nato un parapiglia. L’intervento congiunto degli equipaggi di carabinieri e polizia hanno permesso di bloccare il 40enne ed il 28enne.