Colpo da "Pinarello", cinque bici ritrovate in una villa disabitata

Sono state ritrovate cinque biciclette rubate a Pinarello durante una spaccata notturna di alcuni ladri professionisti nello store di Piazza del Grano. I modelli premium del marchio trevigiano erano stati nascosti dietro alcuni cespugli nel giardino di una villa disabitata di via Nervesa della Battaglia, senza ruote e pedali (particolarmente costosi per i modelli in questione). È stato un giardiniere, sul posto per piccoli lavori di manutenzione del verde, ad accorgersi della refurtiva e a chiamare la Polizia Locale di Treviso . Dopo il riconoscimento tramite la lettura dei numeri di telaio, le bici sono state restituite allo stesso produttore.