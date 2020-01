Allarme smog a Treviso: due multati, un centinaio di telefonate per avere informazioni

Viaggiavano al volante di veicoli non conformi al regolamento e alle restrizioni previste dall'allerta smog di livello arancione, misura adottata in questi giorni dal Comune di Treviso che prevede il blocco delle auto a bencina fino a euro 1 e diesel fino a euro 4 per combattere i livelli record di inquinamento dell'aria. Tra i 120 automobilisti fermati per controlli da parte della polizia locale nella giornata di ieri, martedì, sono stati multati (la sanzione è di 164 euro) un italiano residente a Castelfranco ed un montebellunese, a cui è stato ordinato l'alt rispettivamente in via Roma e a Sant'Antonino. Oltre un centinaio le telefonate giunte ai centralini della centrale operativa della polizia locale di Treviso: si trattava principalmente di trevigiani che chiedevano informazioni circa la possibilità di circolare o meno con i propri mezzi. «I controlli avvengono in forma dinamica, non con posti fissi»: ha spiegato il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, annunciando che questi proseguiranno anche nei prossimi giorni.