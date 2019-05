Droga portata in città con la bici, 26enne fermato dalla polizia

Martedì mattina, i poliziotti delle volanti della Questura di Treviso hanno arrestato un nigeriano, O.I. di 26 anni, per spaccio di sostanze stupefacente. Su segnalazione di alcuni residenti, i poliziotti, nel corso della perlustrazione nei pressi di viale Brigata Marche, hanno notato un cittadino di nazionalità africana che, con fare sospetto, a bordo di una bicicletta, si stava dirigendo verso il centro cittadino.

Fatta intervenire una seconda volante che operava nei pressi, lo straniero è stato fermato e controllato; nel portapacchi anteriore della bicicletta, dentro un astuccio di metallo, sono state trovate numerose dosi di sostanza stupefacente già confezionate per lo spaccio. I controlli sono stati poi effettuati anche presso l’abitazione del suddetto cittadino nigeriano, a Carbonera, dove, anche grazie al contributo dell’unità cinofila della Polizia Locale di Treviso, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Il 26enne, con diversi precedenti specifici, è stato trattenuto in Questura in attesa del processo per direttissima.