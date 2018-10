E' socialmente pericoloso: marocchino 32enne espulso dalla Questura

Nella serata di ieri, 30 ottobre, un cittadino marocchino di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato alla frontiera da personale della Questura di Treviso ed espulso dall’Italia dopo la notifica del decreto della Prefettura in quanto persona socialmente pericolosa. Lo straniero è stato rintracciato dagli agenti delle volanti e da accertamenti effettuati è risultato avere diverse condanne per lesioni personali aggravate, furto, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti lo scorso 22 agosto lo straniero, è stato denununciato per furto aggravato, da indagini effettuate dai poliziotti della Questura, ai danni di una caffetteria del centro cittadino per aver sottratto denaro dal registratore di cassa dell’esercizio commerciale .

Nel 2015 era stato fermato una notte dai poliziotti delle volanti, durante il controllo del territorio, in viale Luzzatti. Lo straniero, che era in compagnia di un cittadino sudamericano e al controllo di polizia si era dimostrato nervoso. Questo comportamento aveva insospettito gli agenti che hanno proceduto a controllarlo. Il cittadino marocchino ha estratto dai pantaloni un telefono cellulare nel tentativo di disfarsene. Da accertamenti effettuati dagli agenti delle volanti è emerso che il telefono era stato rubato poco prima ad una ragazza. L’uomo, identificato per M.B., venne arrestato per furto aggravato.