Non si ferma all'alt e sperona una volante della polizia: alla guida un minorenne

La squadra mobile di Treviso ha rintracciato e accompagnato nel carcere minorile di Santa Bona un 17enne trevigiano su cui pendeva un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 20 febbraio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Il ragazzo deve scontare sei mesi di reclusione per un episodio risalente al 6 marzo a Treviso. In quell’occasione il minore mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto, al fine di evitare, nel corso di un controllo da parte della polizia, all’alt imposto da una volante, accelerando di colpo dava luogo ad una rocambolesca fuga lungo le vie cittadine. La fuga si è conclusa solo dopo lo speronamento di una delle altre volanti intervenute in ausilio mediante l’istituzione di blocchi stradali. Lo stesso risultava già noto essendosi reso protagonista di numerosi furti.