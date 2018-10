Ex miss Padania a processo per furto e ricettazione

Da Miss a imputata per tentato furto e ricettazione. E' la triste parabola, tutta discendente, percorsa da Benedetta Mironici, oggi 35enne, con un curriculum in passerella che tante ragazze le invidierebbero: Deaitaliana nel 2006, Miss Padania nel 2008, Miss TrevisoMarathon l'anno successivo. A farla finire nei guai l'impresa tentata insieme al compagno Federico Marini e a una terza persona, non ancora identificata, che la notte del 4 luglio scorso provarono ad aprire il portellone del furgoncino di un artigiano parcheggiato in una via del quartiere di Sant'Antonino a Treviso. Troppo rumoroso però lo scasso, tanto che un residente, svegliato dal baccano, ha chiamato la polizia. Una volante è piombata sul posto in pochi minuti, cogliendo i "ladri" con le mani nel sacco e ritrovando varia refurtiva nell'auto del Marini e dentro alla casa che l'uomo condivideva con la Mironici, tra cui anche una motocicletta risultata rubata a Jesolo.

Ieri la 35enne e il suo complice sono comparsi davanti al giudice monocratico Alberto Fraccavalieri per il processo per direttissima. La difese hanno chiesto un rinvio per arrivare ad un accordo con la Procura per un patteggiamento. In caso contrario si andrà al'abbreviato per entrambi. Nel 2012 la ex Miss Padania aveva denunciato per maltrattamenti e lesioni aggravate l'allora compagno, l'imprenditore Roberto Fulmine. L'uomo, indagato dal pubblico ministero Francesca Torri prima per tentato omicidio e poi per lesioni aggravate, era stato prosciolto dopo aver risarcito la Mironici, che dopo aver ricevuto i soldi decise di ritirare la querela.