Cronaca San Liberale / Via Antonio Mantiero

Trovato morto in casa a San Liberale, esclusa l'ipotesi monossido

Gabriele Marcon, 70 anni, trovato privo di vita all'interno del suo appartamento di via Mantiero. Sopralluogo dei vigili del fuoco con Suem, carabinieri e polizia locale: decesso per cause naturali