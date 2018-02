Ladro cerca di entrare in un appartamento, residente chiama il 113 e lo fa arrestare

TREVISO E' stata la decisiva segnalazione di un residente del quartiere trevigiano di Sant'Antonino a permettere alla polizia di arrestare la scorsa notte un "topo d'appartamento" . Si tratta di un cittadino pakistano di 30 anni, A.R. , che è finito in manette per tentato furto e portato in Questura.

L'episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, alle 00.30, quando è giunta una segnalazione al 113 da parte di un cittadino che aveva sentito dei rumori sospetti provenire dalla strada. La sala operativa della Questura ha subito allertato due volanti, impegnate nel controllo del territorio della zona. I poliziotti sono tempestivamente intervenute ed hanno bloccato l’uomo mentre stava cercando di sfondare, a spallate, la porta di un appartamento dello stabile, dopo aver infranto la vetrata del portone d’ingresso sito al piano terra.

"La Questura -si legge in una nota- evidenzia l’importanza del contributo dei cittadini nel segnalare tempestivamente al 113, come avvenuto in questo caso, ogni situazione sospetta per consentire il pronto intervento".