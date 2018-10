Operazione contro gli abbandoni in Dogana: scoperto un traffico illecito di rifiuti

Cinque mesi di indagini, un traffico illecito di rifiuti scoperto, otto utenze beccate, due denunce penali. Questi i risultati di un’importante indagine svolta dalla Vigilanza Ambientale del Consiglio di Bacino Priula in collaborazione con i Carabinieri Forestali di Treviso. A seguito delle segnalazioni di abbandono di rifiuti presso i cassonetti posizionati nell’area doganale di Treviso, la scorsa primavera la Vigilanza Ambientale del Consiglio di Bacino Priula ha avviato accertamenti a tappeto per individuare chi abbandonava nei contenitori destinati esclusivamente alla raccolta dei rifiuti prodotti dai trasportatori che vi transitano. Sono quindi iniziati dei monitoraggi puntuali dell’intera zona, svolti anche con telecamere che hanno ripreso diversi episodi di abbandono compiuti sia da famiglie sia da aziende.

Oltre alle sei utenze domestiche beccate, tutte con regolare contratto dei rifiuti che adesso rischiano una sanzione amministrativa fino a 600 euro, sono state individuate anche due aziende del settore ristorazione per le quali sono in corso procedimenti penali e che rischiano fino a 6.500 euro di multa. Queste attività hanno affidato incautamente i propri rifiuti ad un privato che proponeva un servizio di raccolta e smaltimento totalmente illegale e senza nessuna autorizzazione. Per mesi ha approfittato dei contenitori presenti in dogana, caricando sulla collettività i costi per lo smaltimento dei rifiuti. Oltre alla pesante sanzione che dovrà pagare, l’uomo è stato denunciato e ora dovrà rispondere dei reati ambientali commessi.

La Vigilanza del Consiglio di Bacino Priula è ancora al lavoro; le indagini, infatti, stanno continuando anche in altri luoghi della Città, in particolare nelle aree sensibili al malcostume degli abbandoni. Un’attività di presidio e controllo che non si ferma e che è fondamentale per contrastare questi comportamenti nel nostro territorio.