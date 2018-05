Playoff, gara-2 mercoledì sera al Palaverde: Treviso a caccia del 2-0

TREVISO Dopo gara1 di lunedì, si bissa De' Longhi TVB-Lighthouse Trapani domani, mercoledì, al Palaverde per gara2 sempre alle 20.30. La serie di ottavi di finale è al meglio delle cinque partite: dopo il successo di Treviso in gara1, mercoledì 2 al Palaverde (20.30), poi la serie si sposterà in Sicilia sabato 5 a Trapani per gara3 ed eventuale gara4 lunedì 7 (21.00).L'eventuale gara5 al Palaverde il 10 maggio (20.30).

DICHIARAZIONI Stefano Pillastrini, coach De' Longhi Treviso Basket: "Complimenti a Trapani per la battaglia di gara1, è stata durissima. Però noi se vogliamo fare strada nei play off dobbiamo capire che non possiamo solo "passare sopra" agli avversari, ma che ci sono i momenti in cui bisogna combattere le situazioni punto a punto, risolvere i problemi che ci pongono gli avversari e non subire come abbiamo fatto. Poi per fortuna nel supplementare costruendo tiri buoni abbiamo portato a casa la partita. D'altronde questi sono i play off, la notizia buona di gara1 e' che non giocando bene abbiamo vinto, in fondo quello è l'importante; ma dobbiamo in questi due giorni studiare bene cosa non ha funzionato e prepararci mentalmente per un'altra battaglia in gara2 mercoledì."

