Schianto all'alba, auto sbanda e si capovolge, ferito un 40enne

TREVISO Schianto all'alba di oggi, poco dopo le 4, lungo via Callalta a Fiera. Un automobilista, forse per un colpo di sonno o un improvviso malore, ha perso il controllo della sua auto che è sbandata, finendo contro un mezzo posteggiato a bordo strada: il veicolo del malcapitato, letteralmente decollato, è finito capovolto, ruote all'aria, dopo aver danneggiato anche un'altra macchina. L'uomo alla guida, un 40enne trevigiano, non è in pericolo di vita ed è stato trasportato dal Suem 118 al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso per le cure del caso. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale