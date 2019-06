Fingono di vendere un'auto online e poi scappano coi soldi dell'acconto

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri di Riese Pio X hanno segnalato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria competente, per il reato di truffa in concorso, il 26enne C.M. di Viterbo ma residente a Biella ed il 43enne C.R.S. di Pavia, entrambi con precedenti alle spalle. I due, infatti, avevano messo in vendita un'auto sul sito "Subito.it" ma, dopo aver ricevuto da un 67enne di Loria il pagamento in acconto richiesto, tramite la ricarica di 500 euro sulla PostePay di C.R.S., i due si sono resi irreperibili fino a quando le indagini dei militari non hanno portato alla loro identificazione.