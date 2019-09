Vende la sua auto online ma scompare una volta avuti i soldi: denunciata una 23enne

La Stazione dei carabinieri di Riese Pio X, nel pomeriggio di venerdì, ha deferito in stato di libertà per truffa la 23enne C.G., nullafacente di Venezia e già gravata da pregiudizi penali. La ragazza infatti, nello scorso mese di febbraio, durante la trattativa per la compravendita di un'auto online, induceva una signora 46enne di Riese, B.M., a versarle su carta Postapay la somma di circa mille euro. L’indagata però, una volta ricevuta la ricarica, si è poi resa irreperibile e per questo, a seguito di denuncia, sono scattate le indagini nei suo confronti.