Crea un falso sito bancario e ruba duemila euro a un 60enne

I carabinieri di One' di Fonte hanno denunciato per truffa un 47enne della provincia di Napoli, con precedenti penali. L'indagato, avrebbe utilizzato un falso sito internet, molto simile a quello della banca di un 60enne di Fonte.

In questo modo, non appena il trevigiano si è connesso al sito, il truffatore è riuscito a rubargli le credenziali di accesso al conto corrente per poi effettuare una serie di ricariche su carta prepagata, per un importo complessivo di 2mila euro. Quando il 60enne si è accorto della truffa ha subito segnalato l'accaduto ai carabinieri di Fonte che, dopo una serie di accurate indagini sono riusciti a risalire all'identità del 47enne napoletano denunciandolo.