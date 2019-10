Colpito alla testa da un ramo, muore alcune ore dopo il ricovero

Tragedia nel pomeriggio di martedì a Valdobbiadene. Un imprenditore di 71 anni. Domenico Bisol, è rimasto coinvolto in un incidente: mentre si trovava in un bosco lungo strada Consumina, in località Saccol, per tagliare un castagno nella sua proprietà, uno dei rami è caduto ha colpito, violentemente alla testa. L'allarme al Suem 118 è stato lanciato alle 16.30 circa e sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri di Valdobbiadene. Immediato è scattato il ricovero all'ospedale di Montebelluna. Il quadro clinico, inizialmente stabile, ha avuto un improvviso aggravamento e l'anziano (lo scorso 17 ottobre aveva festeggiato i 71 anni di età), in serata, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio, forse provocato da lesioni interne dovute all'incidente. Per cercare di fare maggiore luce sulla vicenda la Procura di Treviso, in particolare il pubblico ministero Valeria Peruzzo, ha ordinato lo svolgimento di un esame autoptico sul corpo dell'imprenditore, incaricando il dottor Antonello Cirnelli.