Valdobbiadene, largo ai vini di Col Vetoraz per i vostri auguri di eccellenza

VALDOBBIADENE Anche quest’anno Col Vetoraz si prepara ad affrontare uno dei periodi più intensi della stagione quello pre-natalizio, per offrire ancora una volta il massimo in fatto di qualità ed eccellenza e rendere così ineguagliabili i vostri brindisi di auguri. Nel calice uno spumante Col Vetoraz è in grado di esprimere l’essenza profonda di un territorio unita ai valori che quotidianamente ritmano il lavoro in azienda, e che si traducono in un’esperienza sensoriale indimenticabile in termini di armonia, equilibrio e ricercata eleganza.

"All’interno della gamma di produzione abbiamo selezionato due etichette che se si posizionano agli antipodi quanto a caratteristiche - dichiarano dall'azienda - si dimostrano invece entrambe degne protagoniste dei brindisi conviviali di auguri; il Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut ‘Dosaggio Zero’ e il Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Millesimato Dry. Il primo è di uno splendente color paglierino solcato da un perlage fine e persistente. Al naso è accattivante e di buona eleganza, al palato l'assaggio è dinamico, verticale e di bella linearità, con ottimo slancio nella freschezza e delicatamente sapido. In chiusura regala lunghi ritorni fruttati freschi e di agrumi".

"Il secondo invece si presenta suadente e complesso, con una invitante vena agrumata che ben delinea l'olfatto, seguita poi da pesca bianca, pera, fiori bianchi ed erbe aromatiche a confermarne la tipicità. La carbonica cremosa e la spiccata freschezza sono in perfetto equilibrio con la dolcezza degli zuccheri e la persistenza è perfetta" chiosano i vignaioli trevigiani. Il maestro Enzo de Prà (Ristorante Dolada aBelluno con 1 stella Michelin), con l’occasione ha poi proposto due ricette tipiche della tradizione dell’Alpago, piatti in cui il vino non solo accompagna ma è stato usato anche nella realizzazione. “Brodet de ‘Scios”, Brodetto di Lumache con polenta abbinato al brut ‘Dosaggio Zero’ e la Minestra di patate e formaggio Mussera (il cui nome deriva da una località del comune di Chies D’Alpago ed è fatto con latte vaccino a crudo con una breve stagionatura a crosta lavata,) abbinata al Millesimato dry.