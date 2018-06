Oderzo: individuato il responsabile degli atti vandalici al Foro romano

ODERZO Grazie alle indagini svolte a partire dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, la polizia locale di Oderzo ha individuato la persona maggiorenne responsabile degli atti vandalici avvenuti nelle scorse settimane in piazza del Foro Romano.

Sulla vicenda è intervenuta nelle scorse ore il sindaco di Oderzo che ha voluto ringraziare la polizia locale, in attesa che la Procura di Treviso, avvisata del reato prenda provvedimenti nei prossimi giorni. "Spero che la condanna per il ragazzo fermato dalla polizia locale possa presto concretizzarsi nell'obbligo di svolgere azioni rieducative e socialmente utili, quali per esempio, la pulizia di muri della città imbrattati con analoghi atti vandalici. Gli uomini delle forze dell'ordine, inoltre, hanno individuato e sanzionato anche il responsabile dell’abbandono di ramaglie in via Mattei e altri tredici cittadini responsabili di abbandono di rifiuti nelle scorse settimane. Nuove indagini sono in corso, sia per individuare altri ecofurbi, sia per il danneggiamento di 4 dei 10 contenitori per autovelox appena installati e già danneggiati. Anche in questo caso il sindaco Scardellato si è rivolta ai cittadini con queste parole: "Faccio appello al senso civico dei cittadini onesti e responsabili, che tengono alla legalità, alla sicurezza e al decoro della città affinché collaborino con le forze dell’ordine, denunciando alle stesse qualsiasi azione vandalica di cui siano testimoni. Li invito a dissociarsi da chi invece contesta, deride o minaccia sui social le misure adottate a favore della sicurezza, contribuendo alla diffusione di una mentalità asociale e irresponsabile. Collaborare rispettosamente è nell'interesse di tutti”.