Vandali in azione a Segusino: Presepe distrutto, sparito il Bambinello

SEGUSINO Risveglio amaro, all'alba del nuovo anno, a Segusino. Il presepe di Riva Secca, lungo la strada che porta in via Cal de Pont, è stato gravemente attaccato dai vandali. Addobbi distrutti, statuine in legno lanciate fra gli alberi e il Bambin Gesù scomparso. Ad accorgersi del riprovevole accaduto sono stati i moltissimi residenti che questa mattina transitavano per la zona di Riva Secca e che hanno deciso di fotografare ciò che rimane del Presepe. Le immagini condivise nel gruppo "Sei di Segusino se..." hanno chiaramente scatenato il popolo dei social condannando l'accaduto che però parrebbe aver moblitato diversi residenti per ripristinare lo spazio e riportare alla normalità il Presepe in legno di Segusino.

Foto di Gloria Gatto