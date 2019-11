Gestione di rifiuti non autorizzata, operazione dei carabinieri a Vittorio Veneto

Un imprenditore maorcchino di 38 anni, E.Y.R., residente a Vittorio Veneto, titolare di un’impresa individuale dedita allo smaltimento di rifiuti con sede legale in Vazzola, è stato denunciato dai carabinieri della stazione vittoriese e dai carabinieri forestali per i reati di abbandono di rifiuti e l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I carabinieri, durante un controllo svolto nei giorni scorsi, hanno rilevato una vera e propria discarica in un terreno non recintato di proprietà della Società Autostrade. Durante l’ispezione sono stati quantificati circa 10 metri cubi di rifiuti inerti provenienti da sgombero di abitazioni, in particolare apparecchiature R.A.E.E., materiali legnosi e ferrosi, nonché un’autovettura demolita e pneumatici. I militari, oltre ad aver contestato le violazioni commesse, per le quali verrà segnalato alla Procura della Repubblica di Treviso, hanno intimato a E.Y.R. di procedere allo smaltimento dei rifiuti accumulati secondo le modalità previste dalla legge.