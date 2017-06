Il coro "Mani bianche del Veneto" di Vedelago premiato dal ministro Fedeli

VEDELAGO Importante riconoscimento nazionale per il Coro “Mani Bianche del Veneto” dell’Istituto Comprensivo di Vedelago. I ragazzi diretti dall Maestra Chiara Cattapan hanno trionfato nella sesta edizione del Concorso Nazionale “Indicibili (in)canti 2017, nella sezione dei cori a programma libero rivolta alle scuole elementari e medie. Oggi la cerimonia di premiazione a Roma nel cortile del Ministero dell'Istruzione alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli e del Presidente del Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica prof. Luigi Berlinguer nell’ambito del concerto annuale che il MIUR organizza in occasione della giornata della musica.

"Non possiamo che essere orgogliosi del risultato del nostro corso - dichiara il sindaco Cristina Andretta - che in questi anni ha saputo essere stimolo alla creatività dei nostri ragazzi, appassionandoli alla musica. Una bella esperienza educativa delle scuole vedelaghesi che oggi viene giustamente premiata". Nato nel 2008 come coro di voci bianche “Le cinque note”, la partecipazione entusiasta dei bambini e dei ragazzi della nove scuole, nel 2016 il coro è diventato “Mani Bianche del Veneto” intraprende un nuovo percorso didattico-musicale in collaborazione con l’Associazione “Sei per la Musica” di Castelfranco Veneto.

Il coro appartiene ad uno dei sei nuclei del Veneto del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia, che attua un progetto innovativo in tutto il territorio nazionale per offrire un’educazione musicale che consenta ai bambini e ai ragazzi, anche tra i più emarginati, di vivere un’esperienza di riscatto sociale e di inclusione. Il Coro “Mani Bianche del Veneto” è un progetto pilota per la regione Veneto in quanto unico coro nella regione che si ispira al programma di educazione speciale “Manos Blancas” voluto dal M° J.A. Abreu sul finire degli anni ’70, e che mirava ad integrare nella società le persone che venivano considerate marginali: quelle con deficit e i cosiddetti “casi difficili”, ovvero i giovani che avevano già alle spalle storie di violenza e di droghe.

Quello dell’Istituto Comprensivo di Vedelago è un coro integrato di bambini e adolescenti normodotati e con varie disabilità (di udito, di linguaggio, di apprendimento, di movimento) che interpretano la musica attraverso la voce e la gestualità, cantando con le mani calzate da guanti bianchi, coreografando la Lingua dei Segni (LIS) con una espressività musicale.