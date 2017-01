Slot machine, Pd presenta in Regione la mozione per premiare i locali che non ospitano

VENEZIA Sarà discussa oggi, nel Consiglio regionale del Veneto, la mozione presentata da alcuni consiglieri del PD che chiede di sostenere «con adeguate risorse i Comuni al fine di attivare forme di premialità per gli esercizi che non installano o dismettono apparecchiature per il gioco lecito». La mozione, riferisce Agipronews, impegna la Giunta regionale «a rafforzare le azioni di comunicazione, promozione e sostegno nei confronti degli enti locali in merito alle previste disposizioni e misure in materia di gioco d’azzardo al fine di prevenire, disincentivare e combattere le dipendenze da gioco d’azzardo patologico; a verificare la fattibilità di una riduzione dell’aliquota IRAP, nella misura minima consentita, per gli esercizi che dichiarino di non disporre di apparecchiature per il gioco d’azzardo o che provvedano a dismettere quelle installate; a stanziare nel bilancio regionale 2017 adeguate risorse a sostegno dei comuni che intendono adottare forme di premialità (come ad esempio la riduzione delle imposte comunali, TASI, IMU, TARI) per disincentivare l’installazione di apparecchiature da gioco lecito negli esercizi, nei circoli privati e in altri luoghi deputati all’intrattenimento».