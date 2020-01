Si schiantano fuori strada con il Suv: ferite due persone

Intervento complicato quello svolto dai vigili del fuoco verso le ore 14 di sabato in via Madonnette a Trevignano. Per motivi ancora poco chiari, infatti, un Suv Hyundai di color ocra è improvvisamente finito fuori strada terminando la sua corsa tra una recinzione posta a bordo carreggiata ed un palo dell'energia elettrica. La forza dell'impatto è stata talmente alta che i due occupanti dell'auto sono rimasti incastrate tra le lamiere del mezzo, tanto da essere poi soccorsi dal Suem 118. Sul luogo dello schianto sono poi giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e la polizia stradale per tutti i rilievi di rito.