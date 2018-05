Asolo ha la sua Via San Francesco: Capitello al Santo Patrono d’Italia

ASOLO Venerdì 25 maggio, nel tardo pomeriggio, alla presenza di centinaia di cittadini, autorità religiose e militari, Associazioni Comunali, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Gruppi Alpini di Casella d'Asolo, Villa d'Asolo e Pagnano d'Asolo, Gruppi Parrocchiali, bambini e insegnanti della locale Scuola dell'Infanzia, sono stati inaugurati la nuova Via e il Capitello dedicati al Santo Patrono d'Italia.

Una doppia cerimonia civile e religiosa, con la partecipazione del Sindaco Mauro Migliorini, dell'Assessore Rosy Silvestrini e di SE Arcivescovo Alberto Bottari De Castello, Nunzio Apostolico della Santa Sede, accompagnato dai parroci di Casella/Villa e Asolo/Pagnano, nonché da una rappresentanza dei Frati Cappuccini di Sant'Anna. Dopo il taglio del nastro e la benedizione della nuova via, la cerimonia è proseguita con la benedizione del Capitello e la Santa Messa, animata dai Gruppi Giovani e dalle Corali Parrocchiali.

Il Sindaco ha ricevuto dal Nunzio, SE Bottari De Castello, la lampada votiva, che ha deposto all'interno del Capitello. "San Francesco con le sue parole, la sua testimonianza di vita, il suo impegno civico, è un monito sempreverde per la società contemporanea - ha affermato il Sindaco - donare la lampada al Patrono d’Italia è per Asolo l’opportunità di porre l’accento sulla necessaria azione di tutela di un ricco patrimonio che ci è stato dato in dono dai nostri avi capaci di coniugare con sapienza sapori e saperi. Un modo per rinvigorire l’impegno in favore delle eterne sfide della pace, della solidarietà, del rispetto dell’ambiente e del creato, del dialogo tra le genti, dell’integrazione".