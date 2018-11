Scomparso nel nulla da sabato scorso, ricerche in corso

Forste apprensione in queste ore per la sorte di Gianni De Vecchi, 57 anni, residente a Vidor e domiciliato a Valdobbiadene, in via Santo Stefano nella frazione di Bigolino: da sabato scorso l'uomo è letteralmente sparito nel nulla, gettando nel panico famigliari e amici. L'uomo lavora come operaio in un mobilificio di Moriago della Battaglia e stando a quanto è emerso, sarebbe sparita anche la sua auto, una Fiat Punto nera. Il cellulare risulta spento da alcuni giorni. A riportare la notizia, diffusa su Facebook, è stato il sito Qdpnews. Le ricerche, avviate dai carabinieri di Vittorio Veneto dopo la denuncia di scomparsa dell'uomo, sono attualmente in corso .