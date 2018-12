Cambiamonete scassinato con un trapano, ladro assalta lavanderia automatica

Ladri in azione nel primo pomeriggio di domenica, poco dopo le 14, all'interno della lavanderia automatica "Mammolo" di via Campagnola a Villorba. Un malvivente solitario, una volta entrato all'interno, approfittando del fatto che non vi fossero altri clienti presenti, ha scassinato con un trapano a batteria una macchina cambiamonete riuscendo a prendere l'incasso della giornata, una somma di circa 300 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Spresiano che ora indagano sull'episodio. Le telecamere di videosorveglianza dell'attività hanno immortalato il blitz del malvivente che si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.