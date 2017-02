Colpo di fortuna a Vittorio Veneto: gioca una schedina da un euro, ne vince 32 mila

VITTORIO VENETO La fortuna fa il bis nella centralissima piazza Papa Giovanni Paolo I, a Vittorio Veneto. Dopo la clamorosa vincita di due anni fa, quando con una schedina da 10 euro ne erano stati vinti addirittura 100 mila, la dea bendata è tornata a far visita alla ricevitoria gestita dal signor Flavio Bortoluzzi.

E' qui che, nella giornata di sabato, un ignoto cliente ha sfidato la sorte al gioco "10 e Lotto", indovinando ben nove dei dieci numeri estratti con una schedina del valore di appena un euro. Una giocata che gli è valsa 32 mila euro. Niente male come colpo di fortuna, anche se la vincita non è ancora stata ritirata. In molti in paese hanno provato a scoprire il nome del vincitore ma anche il titolare della ricevitoria ha preferito non sbilanciarsi sull'identità del fortunato. Alcune ipotesi potrebbero far pensare a un uomo di mezza età, impiegato in qualche azienda della zona. Siamo sicuri però che il fortunato si guarderà bene dall'uscire allo scoperto.