Violentata e presa a pugni nel camper, ex compagno 27enne a processo

TREVISO La minacciava e la costringeva a vivere segregata nel suo camper. Poi la violenza. E' la vicenda accaduta nel settembre scorso a Treviso ai danni di una donna trevigiana - come riporta la Tribuna di Treviso. Lei trevigiana, lui pachistano di 27 anni. Dopo appena un mese di relazione lui la costringeva a vivere nel suo camper, vietandole di parlare o salutare altri uomini, arrivando a vietarle anche l'utilizzo dei social. Capendo la situazione, la donna si reca in Questura e denuncia il pachistano per maltrattamenti e stalking. Poi il 15 settembre scorso, a tre mesi dal termine della relazione, l'uomo la rintraccia e con la forza la porta nel suo camper violentandola e picchiandola. Una vicenda che è già costata all'uomo l'arresto e cinque mesi di carcere. Ora per lui arriverà il rito immediato e dovrà difendersi di svariati capi di accusa come violenza sessuale, maltrattamenti, stalking, lesioni personale e addirittura di furto di un cellulare.