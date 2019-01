Overdose di eroina, muore una 26enne: indagano i carabinieri

Una giovane vita spezzata a causa di una fatale overdose di eroina. Dramma nella serata di giovedì a Vittorio Veneto, in un appartamento di un condominio di via Garibaldi. A perdere la vita una 26enne, Arianna Macrì, affetta da tempo da gravi problemi di tossicodipendenza: la giovane è stata soccorsa dagli infermieri del Suem 118 che hanno tentato, inutilmente di rianimarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto che ora indagano sulla vicenda: sequestrata una piccola dose di droga e una siringa. La Procura di Treviso potrebbe decidere per sottoporre la salma ad un esame autoptico .