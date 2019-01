Principio d'incendio nell'ex hotel Winkler che ospita i migranti

Allarme nel pomeriggio di oggi, mercoledì, poco prima delle 13.30 a Vittorio Veneto in via San Floriano presso l'ex hotel Winkler in cui sono ospitati circa 60 richiedenti asilo di varie nazionalità: lo stabile è stato completamente invaso dal fumo e subito evacuato. Al lavoro i vigili del fuoco di Treviso e Vittorio Veneto. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, hanno interessato alcuni materassi depositati in soffitta; non si sono fortunatamente registrati intossicati e i danni sono stati limitati anche se l'edificio risulta inagibile e gli ospiti sono stati trasferiti in altre strutture della zona. Sul posto anche due ambulanze del Suem 118 e i carabinieri di Vittorio Veneto.