Finisce con la moto fuori strada, 55enne morto sul colpo

Tragedia della strada nel pomeriggio del primo maggio, poco prima delle 17.30, a Vittorio Veneto, in via Cal de Livera, strada che congiunge Carpesica e la zona industriale di San Giacomo di Veglia. Un motociclista, un 55enne che vive nella zona, F.R., ha perso il controllo del suo mezzo affrontando una doppia curva. La moto, una Yamaha, all'altezza del civico 235 è finita fuori strada, in un fossato, sul lato destro ed è finita per incastrarsi sotto la spalletta di un ponticello in cemento, accesso ad un terreno agricolo. Il malcapitato è stato scagliato ad una trentina di metri di distanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, a causa delle gravi lesioni riportate, è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti infermieri e medici del Suem 118 con ambulanza e automedica. Dalla centrale operativa del Ca' Foncello di Treviso si era levato anche l'elicottero che una volta giunto in via Cal de Livera è però subito rientrato alla base; per il centauro non c'era purtroppo ormai più nulla da fare ed il personale medico ne ha constatato il decesso. Sul posto, per gli accertamenti del caso sulla dinamica, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto che hanno raccolto la testimonianza dei residenti della zona. In traffico lungo la strada è stato nel frattempo interrotto.