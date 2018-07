Rapinatrice assalta la gioielleria, malmenata l'anziana proprietaria

VITTORIO VENETO Rapina nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16.40, all'interno della gioielleria "Della Giustina", piccolo negozio specializzato in oggetti antiche e argenteria. Una donna a volto scoperto, di età apparente di circa 45 anni, e armata di pistola (probabilmente un giocattolo), ha malmenato la proprietaria, una donna di 72 anni, e l'ha derubata di due braccialetti in oro che indossava e di alcuni altri oggetti presenti in negozio. La rapinatrice si è poi dileguata a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Purtroppo la gioielleria non è provvista di impianto di videosorveglianza. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Vittorio Veneto. L'anziana, molto scossa, si è poi fatta refertare in pronto soccorso le lesioni, seppur lievi, riportate. La malvivente, una volta entrata nel negozio, ha chiesto di vedere alcuni oggetti e ha poi estratto la pistola, aggredendo poi l'anziana, colpita selvaggiamente a calci, pugni e perfino con un vaso presente nella gioielleria.