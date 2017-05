"Castello di Roncade-Cantine aperte": la giornata per amanti del vino apre alle famiglie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il 28 maggio appuntamento con Castello di Roncade - Cantine Aperte una giornata per gli amanti del vino ma che quest'anno apre sempre più alle famiglie. Organizzato per Domenica un vero e proprio viaggio sensoriale da consumare tra i vini del Castello (ovviamente) ma anche tra i prodotti del gusto firmati dagli artigiani dell'area mercato, lo spazio dedicato allo street-food, lo spazio di Castello in Gioco per i bambini, la musica e lo sport.

Insomma un programma ampio dedicato proprio a tutti. Nel bellissimo Parco del Castello, per tutta la giornata, per i più piccoli ci sarà l'evento Castello in Gioco con giochi di equilibrio, scuola di circo, giocoleria e il circo in volo; il Mogliano Rugby invece, con i suoi educatori e giocatori, farà provare la palla ovale nell'ambito di divertenti attività propedeutiche al gioco del rugby all'insegna del fairplay. Nel granaio grande, alle ore 16:30, si terrà uno speciale concerto a 4 mani mani con il pianista Ezio Lazzarini preceduto dal giovanissimo pianista roncadese, di soli 11 anni, Davide Conte; a seguire la presentazione del libro "SFUMATURE. Ricordi musicali e aneddoti" (Linea Edizioni), a cura di Lisa Marra. Nella barchessa sud e in quella nord, per tutta la giornata, spazio agli artigiani del gusto e allo street-food: delizie anche per palati esigenti. All'ingresso del punto vendita, all'inizio di ogni ora, è prevista una visita guidata gratuita alla chiesa, al salone e alle cantine del castello.

E poi spazio al vino con i sommelier del Castello che ci guideranno in un viaggio sensoriale fatto di colori, riflessi, profumi, annate e storie di vigna. Per questa occasione Castello di Roncade - Cantine Aperte supporta l'ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT ONLUS che sostiene i genitori e i ragazzi affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne e di Becker, malattia genetica e rara; l'associazione, in uno spazio dedicato, racconterà come aiuta direttamente le famiglie e come sostiene la ricerca scientifica (www.parentproject.it associazione@parentproject.it). INFO: L'ingresso all'evento è a pagamento e comprende: il bicchiere per la degustazione e la degustazione di 5 vini del Castello, sconto immediato di € 2,50 sull'acquisto di una bottiglia di vino del Castello, le visite guidate alla chiesa, al salone e alle cantine del castello; il concerto di piano e la successiva presentazione del libro; Il biglietto di cortesia include le attività dedicate ai bambini. Ingresso intero: € 7,50 +18 anni. Ingresso di cortesia: € 0,50 dai 6 ai 18 anni. www.castellodironcade.com info@castellodironcade.com VIA ROMA 141, 31056 RONCADE TV info line: +39 0422 708736, +39 3383997644