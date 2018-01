Il Governatore Zaia sceglie i Panevin di Marca: presenzierà a quattro falò in una sera

ARCADE Anche quest’anno, come da tradizione, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia non mancherà all’accensione di alcuni Panevin, manifestazioni che fanno parte della storia secolare del Veneto, dei suoi territori, della sua gente.

Venerdì 5 gennaio, il Governatore parteciperà a quattro accensioni, in altrettante località della Marca Trevigiana. Alle ore 19.45, Zaia sarà presente all’accensione del Panevin di Fontanelle; alle 20.15 toccherà a quello di Tezze; a seguire, alle 20.30, Zaia si sposterà a Visnà, per concludere il tour alle 20.45 ad Arcade, dove viene realizzato uno dei Panevin più famosi di tutto il Veneto. Nelle scorse ore il Governatore del Veneto è intervenuto sulle polemiche suscitate dalla dannosità per l'ambiente da parte dell'accensione dei panevin. "I Panevin non si toccano – ha detto Zaia, interpellato dall’ANSA – bruciamo invece la burocrazia che li divora. Ogni anno dobbiamo assistere a quello che è diventato una sorta di cerimoniale: il “no” ai Panevin. È scandaloso che una tradizione tipicamente veneta, che si perde nella notte dei tempi, grazie alla contrarietà di pochi debba essere oggi pesantemente ingabbiata da norme sempre più stringenti. Ben venga la sicurezza e l’attenzione all'ambiente, ma da qui a ridurre il Panevin a capro espiatorio di tanti mali è inaccettabile, anche perché, in Veneto, Panevin significa ‘popolo‘ e qualcuno pensa che non debba contare assolutamente niente. Invece conta tanto. La tradizione non si deve toccare".