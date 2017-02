Auto si incendia, paura in un condominio: intervengono i vigili del fuoco

ZERO BRANCO Paura in mattinata per i residenti di un condominio di via Montegrappa a Zero Branco. Un'auto che era posteggiata proprio di fronte al palazzo si è incendiata per cause ancora in corso di accertamento (si sospetta il corto circuito elettrico)- Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno rapidamente provveduto a estinguere le fiamme. Non si sono registrati feriti o intossicati ma il mezzo è andato semidistrutto. La nube di fumo ha creato un certo allarme in zona: era ben visibile a centinaia di metri di distanza, anche dalla strada Noalese e dal vicino centro commerciale "Zero center".