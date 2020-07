Distributore di marijuana light distrutto a martellate, identificati gli autori

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Zero Branco gli autori di un vero e proprio assalto avvenuto nella notte dello scorso 22 giugno ai danni dell'edicola-tabaccheria "Punto zero" di via Monte Piana, a Zero Branco. Si tratta di due giovani moldavi, un ragazzo 16enne residente a Mirano e una 14enne che vive a Scorzè, che sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. Il blitz scattò nel cuore della notte, alle 3.30 circa. I giovani vandali, con il favore delle tenebre, presero a martellate, devastandolo, il distributore automatico esterno della marijuana light: in quel frangente furono rubate 60 scatolette con inflorescenze di cannabis per un valore di circa 2mila euro.

